С 9 марта 2022 года в Украине будет введен в действие второй этап ограничений относительно пластиковых пакетов.

Об этом сообщил и. о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

Так, через три месяца будет введен в действие запрет распространения в объектах розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг:

сверхтонких пластиковых пакетов с толщиной стенки менее 15 микрометров (кроме первичной упаковки для мяса, рыбы, сыпучих);

тонких пластиковых пакетов со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров;

оксоразлагаемых пластиковых пакетов.

С 1 января 2023 года будет действовать запрет на сверхтонкие пластиковые пакеты, что является первичной упаковкой для свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов, льда.

К тому времени производители и торговые сети должны ввести для них альтернативу.

– Еще мы планируем ограничить использование изделий из одноразового пластика – соломинок, одноразовой посуды, ватных палочек и тому подобного. Все это тоже используется только 20-30 минут, а вредить окружающей среде и нам с вами еще сотни лет, – отмечает Руслан Стрелец.

Соответствующий законопроект, который министерство защиты окружающей среды разработало совместно с экспертами из Европейского Союза в рамках проекта APENA-2 и народными депутатами, уже зарегистрирован в Верховной Раде.

По словам и. о. министра, использование альтернативной упаковки и поход в магазины с собственной тарой является цивилизованной европейской практикой.

– Говорю это как человек, который уже давно так делает. Это вопрос привычки. Да и продавцы понемногу привыкают к таким покупателям. То, что раньше казалось “прихотью чудаковатого потребителя”, совсем скоро будет восприниматься в Украине как привычная вещь, – убежден Руслан Стрелец.

Глава министерства отмечает: ограничениями стремятся уменьшить спрос на пакеты. А это, в свою очередь, будет способствовать снижению уровня засорения страны.

– Не буду говорить за всех, но есть люди, которые привыкли набирать в магазинах мотки пластика не потому, что он крайне нужен, а про запас. Или же фасовать в отдельные пакетики по одному фрукту, чтобы донести это все домой уже в большом пластиковом мешке. Для чего? Чтобы наполнить пакетами мусорное ведро, не переживая, что с тем пластиком будет. А дальше он накапливается на свалке сотни лет, загрязняя окружающую среду, – говорит и. о. министра.

С 10 декабря одноразовые пластиковые пакеты в супермаркетах, аптеках и заведениях питания, которые раньше были бесплатными, стали платными.

Это является первым этапом ограничений, предусмотренных законом №1489-IX Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины, который именно сегодня вводится в действие.

Его народные депутаты 297 голосами приняли во втором чтении 1 июня 2021 года.

Согласно документу, запрещается распространение сверхтонких пластиковых пакетов, тонких пакетов и оксорозкладних пластиковых пакетов.

Пока Кабинет министров не согласовал минимальную цену на стоимость пластиковых пакетов в супермаркетах, сети магазинов могут по своему усмотрению устанавливать их стоимость.

10 декабря в магазинах страны цены на одноразовые пакеты установили от 0,9 до 1,5 грн.