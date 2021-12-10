С 10 декабря украинцы должны платить за прозрачные пластиковые пакеты в супермаркетах. Раньше их можно было бесплатно взять в овощных отделах и на кассах.

Факты ICTV узнали, как покупатели реагируют на нововведения правительства и какие цены на пакеты установили в столичных магазинах и супермаркетах.

Журналистка Фактов ICTV Наталья Кулик рассказала, что в киевских гипермаркетах Metro стоимость одного пластикового пакета составляет 1,5 грн.

— Вы можете приобрести биоразлагаемый пакет для фасовки, 130х470 по цене 1,5 грн с НДС/шт., — говорится в объявлениях внутри магазина.

По словам журналистки, люди шокированы ценой, однако все же пакеты покупают, поскольку в них есть необходимость.

– Люди берут. Конечно, шокированы конечно ценой, но мирно покупают. Не скандалят очень, говорят, что психологически лучше, если бы цену кульков закладывали в товар, — отметила она.

По данным украинских СМИ, в Одессе стоимость одного прозрачного пластикового пакета в супермаркетах Сильпо стоит 10 копеек, а в АТБ – 9 копеек.

Пока Кабинет министров не согласовал минимальную цену на стоимость пластиковых пакетов в супермаркетах, поэтому сети магазинов сейчас могут на свое усмотрение устанавливать их стоимость.

Ограничение оборота пластиковых пакетов

Летом Верховная Рада приняла закон об ограничении оборота пластиковых пакетов в Украине. Теперь начал действовать первый этап нововведений, указанных в документе.

Согласно закону, запрет пока не касается сверхтонких пакетов, предназначенных для упаковки свежей рыбы и мяса. За нарушение законодательства предусмотрен штраф от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн., в случае повторного правонарушения – до 34 тыс. грн.