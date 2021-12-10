Із 9 березня 2022 року в Україні буде введено в дію другий етап обмежень щодо пластикових пакетів.

Про це повідомив в. о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Так, за три місяці буде введена в дію заборона розповсюдження в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг:

надтонких пластикових пакетів із товщиною стінки менше 15 мікрометрів (окрім первинної упаковки для м’яса, риби, сипучих);

тонких пластикових пакетів із стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів;

оксорозкладних пластикових пакетів.

Із 1 січня 2023 року діятиме заборона на надтонкі пластикові пакети, що є первинною упаковкою для свіжої риби, м’яса та продуктів із них, сипучих продуктів, льоду.

До того часу виробники та торговельні мережі мають запровадити для них альтернативу.

– Ще ми плануємо обмежити використання виробів з одноразового пластику – соломинок, одноразового посуду, ватних паличок тощо. Усе це теж використовується лише 20-30 хвилин, а шкодитиме довкіллю та нам із вами ще сотні років, – зауважує Руслан Стрілець.

Відповідний законопроєкт, який Міндовкілля розробило спільно з експертами з Європейського Союзу в межах проекту APENA-2 та народними депутатами, уже зареєстрований у Верховній Раді.

За словами в. о. міністра, використання альтернативного пакування та похід до магазинів із власною тарою є цивілізованою європейською практикою.

– Кажу це як людина, яка вже давно так робить. Це питання звички. Та й продавці потроху звикають до таких покупців. Те, що раніше здавалося “примхою дивакуватого споживача”, зовсім скоро буде сприйматися в Україні як звична річ, – переконаний Руслан Стрілець.

Очільник міністерства наголошує: обмеженнями прагнуть зменшити попит на пакети. А це, в свою чергу, сприятиме зниженню рівня засмічення країни.

– Не говоритиму за всіх, але є люди, які звикли набирати в магазинах мотки пластику не тому, що він вкрай потрібен, а про запас. Або ж фасувати в окремі пакетики по одному фрукту, щоб донести це все додому вже у великому пластиковому мішку. Навіщо? Щоб наповнити пакетами відро для сміття, не переймаючись, що з тим пластиком буде. А далі він накопичується на сміттєзвалищі сотні років, забруднюючи довкілля, – говорить в. о. міністра.

Із 10 грудня одноразові пластикові пакети в супермаркетах, аптеках та закладах харчування, які раніше були безкоштовними, стали платними.

Це є першим етапом обмежень, передбачених законом №1489-IX Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України, який саме сьогодні вводиться в дію.

Його народні депутати 297 голосами ухвалили в другому читанні 1 червня 2021 року.

Згідно із документом, забороняється розповсюдження надтонких пластикових пакетів, тонких пакетів та оксорозкладних пластикових пакетів.

Поки Кабінет міністрів не погодив мінімальну ціну на вартість пластикових пакетів у супермаркетах, мережі магазинів можуть на власний розсуд встановлювати їхню вартість.

10 грудня в магазинах країни ціни на одноразові пакети встановили від 0,9 до 1,5 грн.