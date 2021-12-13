Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика

Германия должна гарантировать Украине членство в НАТО — Мельник

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Андрей Мельник

Германия должна гарантировать Украине полноценное членство в Североатлантическом Альянсе — после того, как она выполнит все обязательства, закрепленные в декларации Бухарестского саммита от 2008 года.

Такое мнение высказал посол Украины в Германии Андрей Мельник в одном из интервью.

— Решение о потенциальном вступлении Украины в НАТО до сих пор никто не отменял, оно было подтверждено как на Бухарестском, так и на Брюссельском саммите Альянса. Поэтому мы ясно исходим из того, что ФРГ должна добросовестно выполнять свои обязательства, — подчеркнул дипломат.

По его словам, на востоке Европы создан искусственный вакуум, который должен быть разрушен ради реальной безопасности Североатлантического региона.

Мельник добавил, что в тот момент, когда НАТО совместно со своими союзниками уничтожит сложившийся вакуум, повысится уровень безопасности не только для Украины, но и для других государств региона, включая Германию.

Мельник подчеркнул, что Альянсу ни в коем случае нельзя идти на откровенную конфронтацию с президентом РФ Владимиром Путиным, однако при этом и не признавать его красные линии.

Читайте
У НАТО не получится не провоцировать Россию - Резников

Фото: МИД Украины

Источник: Зеркало недели

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка