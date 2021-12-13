Німеччина має гарантувати Україні членство в НАТО – Мельник

Німеччина має гарантувати Україні повноцінне членство у Північноатлантичному Альянсі – після того, як вона виконає всі зобов’язання, що закріплено у декларації Бухарестського саміту від 2008 року.

Таку думку висловив посол України у Німеччині Андрій Мельник в одному з інтерв’ю.

– Рішення про потенційний вступ України до НАТО досі ніхто не скасовував, воно було підтверджено як на Бухарестському, так і на Брюссельському саміті Альянсу. Тому ми ясно виходимо з того, що ФРН має сумлінно виконувати свої зобов’язання, – наголосив дипломат.

За його словами, на сході Європи створено штучний вакуум, який треба зруйнувати заради реальної безпеки Північноатлантичного регіону.

Мельник додав, що в той момент, коли НАТО спільно зі своїми союзниками знищить вакуум, що склався, підвищиться рівень безпеки не тільки для України, а й для інших держав регіону, включаючи Німеччину.

Мельник наголосив, що Альянсу в жодному разі не можна йти на відверту конфронтацію з президентом РФ Володимиром Путіним, проте пводночас не визнавати його червоні лінії.

Фото: МЗС України