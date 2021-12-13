У НАТО не получится не провоцировать Россию — Резников

Стратегия Североатлантического Альянса по не провоцированию Российской Федерации не работает.

Такое мнение в одном из интервью выразил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, страны Запада ошибаются, когда отказываются от противостояния с президентом РФ Владимиром Путиным с позиции силы.

Резников, напомнил, что российские войска вторгались в Грузию даже после того, как в 2008 году Германия и Франция заблокировали путь страны к полноправному членству в НАТО.

Глава Минобороны добавил, что президент США Джо Байден согласился на новый раунд переговоров с Путиным, чтобы обсудить попытки РФ противодействовать вступлению Украины в Альянс.

Он подчеркнул, что так называемая красная линия Москвы по поводу членства Украины в НАТО – лишь часть российской тактики нарезания сала в отношении Альянса.

-По моим ощущениям, США осознали эти угрозы. Они должны сохранить единство альянса, — резюмировал министр.

Напомним, ранее Резников рассказал, что Германия заблокировала закупку Украиной оборонного вооружения по линии Агентства НАТО по обеспечению и закупкам.

По его словам, Берлин наложил вето на покупку Киевом противотанковых винтовок и противоснайперских систем.

Глава Минобороны добавил, что Украина вынуждена будет договариваться о приобретении оборонного вооружения со своими союзниками на двухсторонней основе.