Вспомнили скандал с Гогилашвили: в Раде возник конфликт между нардепами

В Верховной Раде произошел конфликт между народными депутатами от фракции Слуга народа и Европейской солидарности.

В то время как депутат от Европейской солидарности Ирина Геращенко возвращалась с трибуны после выступления, в котором упоминала о ситуации с бывшим заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили, у нее возник спор с депутатами от Слуги народа, в частности Александром Ковальчуком.

После этого сразу подошли депутаты двух фракций и началась словесная перепалка. Заседание парламента приостановили, а председатель Верховной рады Руслан Стефанчук позвал в президиум депутатов Геращенко и Ковальчука. Также к президиуму подошли некоторые депутаты из обеих фракций.

Затем заседание возобновилось в обычном режиме. Как сообщил депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко, Ковальчук якобы оскорбил Ирину Геращенко, но извинился за свои слова.

Александр Гогилашвили, о котором Ирина Геращенко упомянула в своем выступлении, — бывший замминистра внутренних дел. 13 декабря его уволили с должности.

Все потому, что на днях Александр Гогилашвили устроил скандал на блокпосте в зоне ООС вблизи Краматорска.

Замминистра возмутило, что его автомобиль остановили для проверки документов. Гогилашвили разозлился, что он уже три года на должности, а подчиненные его не узнали. Именно после этого громкого скандала он написал заявление об уходе.