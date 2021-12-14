Згадали скандал з Гогілашвілі: у Раді виник конфлікт між нардепами

У Верховній Раді стався конфлікт між народними депутатами від фракції Слуга народу та Європейська солідарність.

Під час того як депутат від Європейської солідарності Ірина Геращенко поверталась з трибуни після виступу, у якому згадувала про ситуацію із колишнім заступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі, у неї виникла суперечка із депутатами від Слуги народу, зокрема Олександром Ковальчуком.

Після цього одразу підійшли депутати двох фракцій і почалася словесна перепалка. Засідання парламенту призупинили, а голова Верховної ради Руслан Стефанчук покликав до президії депутатів Геращенко та Ковальчука. Також до президії підійшли деякі депутати з обох фракцій.

Потім засідання відновилось у звичному режимі. Як повідомив депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко, Ковальчук начебто образив Ірину Геращенко, але вибачився за свої слова.

Олександр Гогілашвілі, якого Ірина Геращенко згадала у своєму виступі, – колишній заступник міністра внутршінх справ. 13 грудня його звільнили з посади.

Все через те, що днями Олександр Гогілашвілі влаштував скандал на блокпості в зоні ООС поблизу Краматорська.

Заступника міністра обурило, що його автомобіль зупинили для перевірки документів. Гогілашвілі розлютився, що він уже три роки перебуває на посаді, а підлеглі його не впізнали. Саме після цього гучного скандалу він написав заяву на звільнення.