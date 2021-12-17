В Ивано-Франковской области на следующей неделе состоится ежегодная конференция послов Украины. Она запланирована на 21 и 22 декабря.

Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, посвященного подведению итогов за 2021 год.

По словам министра, в мероприятии примут участие президент Украины Владимир Зеленский, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В этом году конференция послов состоится под девизом Дипломатия-30: стратегия сильного государства.

Во время конференции запланировано видеообращение нового министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. По мнению Кулебы, это очень хороший знак.

– Только вступив в должность, она приняла наше предложение. Мы сможем из первых уст услышать главные направления внешней политики Германии, которая является одним из ключевых государств ЕС, — убежден глава МИД Украины.

Кулеба подчеркнул, что на мероприятие также пригласили почетного гостя – главу Министерства иностранных дел Польши Збигнева Рау.

Агрессия России

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что сильная Украина – это самый лучший фактор для сдерживания России от военной агрессии.

По его словам, ради этой цели дипломаты упорно трудятся. По мнению главы МИД, усиление возможностей украинской армии, новое оружие, технологии, военное оборудование и обучение будут способствовать сдерживанию РФ.