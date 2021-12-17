В Івано-Франківській області наступного тижня відбудеться щорічна конференція послів України. Вона запланована на 21 та 22 грудня.

Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу, присвяченому підбиттю підсумків за 2021 рік.

За словами міністра, у заході візьмуть участь президент України Володимир Зеленський, очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук та секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

Цьогоріч конференція послів відбудеться під гаслом Дипломатія-30: стратегія сильної держави.

Під час конференції заплановано відеозвернення нового міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок. На думку Кулеби, це дуже добрий знак.

– Тільки вступивши на посаду, вона прийняла нашу пропозицію. Ми зможемо з перших вуст почути головні напрямки зовнішньої політики Німеччини, яка є однією з ключових держав ЄС, – переконаний глава МЗС України.

Кулеба наголосив, що на захід також запросили почесного гостя – очільника Міністерства закордонних справ Польщі Збігнєва Рау.

Агресія Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що сильна Україна – це найкращий фактор для стримування Росії від військової агресії.

За його словами, заради цієї мети дипломати наполегливо працюють. На думку очільника МЗС, посилення спроможності української армії, нова зброя, технології, військове обладнання та навчання сприятимуть стримуванню РФ.