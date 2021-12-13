Ситуация на Донбассе и СП-2: о чем говорил Кулеба с новой главой МИД Германии

Глава МИД Дмитрий Кулеба провел первый телефонный разговор с новоназначенным федеральным министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Кулеба ознакомил немецкую коллегу с ситуацией вдоль государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины, а также подтвердил приверженность страны политико-дипломатическому урегулированию конфликта.

По его словам, Украина высоко ценит, что в коалиционном соглашении нового правительства Германии уделяется приоритетное внимание восстановлению мира на ее территории.

– Мы конструктивно настроены двигаться вперед в рамках процесса мирного урегулирования, который должен начинаться с вопросов безопасности. Убеждены, что полное воплощение принципа сначала безопасность позволит добиться дальнейшего прогресса и в политической части Минских договоренностей, – подчеркнул Кулеба.

Он поблагодарил Германию, которая вместе с Францией прилагает усилия для возвращения РФ в нормандский формат переговоров, а также за четкую позицию по Северному потоку-2.

Кулеба и Бербок согласились, что относительно проекта должно применяться европейское энергетическое законодательство.

Стороны договорились активизировать сотрудничество в сфере альтернативных источников энергии, производства и транспортировки водорода, увеличения объемов торговли и инвестиций.

Несколько дней назад новый канцлер Германии Олаф Шольц предостерег Россию от нападения на Украину и сообщил, что Северный поток-2 ждут последствия в случае вторжения.