Согласно результатам опроса, проведенного Украинской социологической группой, в случае проведения парламентских выборов наилучшие шансы попасть в Верховную Раду имеют шесть партий.

Возглавляют электоральный рейтинг партия Слуга народа и Оппозиционная Платформа – За Жизнь.

За Слугу народа готовы проголосовать 18,2% респондентов (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором).

На втором месте Оппозиционная Платформа – За Жизнь: ее поддерживают 16,5% опрошенных. На третьем – Европейская солидарность с показателем поддержки 15,8%.

Также 5%-й барьер преодолевают: Батькивщина (10,2%), партия Дмитрия Разумкова (7,0%), Сила и Честь (6,2%). Остальные партии имеют менее 5% поддержки (в каждом отдельном случае).

Опрос проведен Украинской социологической группой во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса.

Всего было опрошено 2002 респондента в возрасте от 18 лет и старше.

Выборка репрезентирует взрослое население Украины по основным социально-демографическим признакам. Метод проведения опроса – индивидуальное интервью face-to-face.

Статистическая погрешность не превышает 2,2%.