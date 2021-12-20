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До парламенту проходять шість партій: лідирують Слуга народу та ОПЗЖ

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
До парламенту проходять шість партій: лідирують Слуга народу та ОПЗЖ

Згідно з результатами опитування, проведеного Українською соціологічною групою, у разі проведення парламентських виборів найкращі шанси потрапити до Верховної Ради мають шість партій.

Очолюють електоральний рейтинг партія Слуга народу та Опозиційна Платформа – За Життя.

За Слугу народу готові проголосувати 18,2% респондентів (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором).

На другому місці Опозиційна Платформа – За Життя: її підтримують 16,5% опитаних. На третьому – Європейська солідарність із показником підтримки 15,8%.

Також 5%-й бар’єр долають: Батьківщина (10,2%), партія Дмитра Разумкова (7,0%), Сила і Честь (6,2%). Інші партії мають менше 5% підтримки (у кожному окремому випадку).

Опитування проведене Українською соціологічною групою у всіх областях України, за винятком непідконтрольних територій Криму та Донбасу.

Усього було опитано 2002 респондента віком від 18 років і старше.

Вибірка репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними ознаками. Метод проведення опитування – індивідуальне інтерв’ю face-to-face.

Статистична похибка не перевищує 2,2%.

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Джерело: УНІАН

Фото: УНІАН

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