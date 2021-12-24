Говорили о безопасности: Кулеба раскрыл детали переговоров с Боррелем

В четверг, 23 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поговорил по телефону с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

— Главной темой переговоров была ситуация вокруг безопасности, – отметил Кулеба.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, глава европейской дипломатии согласился с ним по поводу того, что решения в сфере безопасности Украины должны приниматься только с условием того, что в них принимает участие само украинское государство, а вокруг Европы – с участием ЕС соответственно.

Напомним, ранее американский посол Джон Салливан заявил, что Вашингтон готов к диалогу с Россией по поводу безопасности.

По словам дипломата, США ожидают, что между сторонами будет полноценный диалог, а не односторонние требования.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин подтвердил, что переговоры по этому поводу в Женеве состоятся в начале 2022 года.

Источник: Twitter Дмитрия Кулебы

Фото: МИД Украины