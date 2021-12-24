В Украину морским путем из США, Австралии и Колумбии в целом поступит около 650 тыс. т угля.

Об этом во время пресс-конференции 24 декабря сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Сейчас в Украине уже полностью разгрузили два судна с углем.

В порту Южное пока не разгружены два судна, объемом 75 тыс. т и 83 тыс. т. Один из них предназначен для ДТЭК, другой – для Центрэнерго.

– В порт Южное еще следуют два судна, общим объемом более 150 тыс. т, – перечисляет Герман Галущенко.

По состоянию на сегодня одно судно, объемом 55 тыс. т, находится в порту ТИС. А к концу декабря туда прибудет еще одно, объемом около 72 тыс. т.

Одно из судов сейчас направляется и в порт Черноморск с 75 тыс. т угля.

Напомним, что во время заседания правительства 15 декабря премьер-министр Денис Шмигаль со ссылкой на данные Министерства энергетики Украины, заявил, что в декабре в целом ожидаются поставки около 2 млн т украинского и импортного угля. А потребление планируется на уровне 1,7 млн т.

Фото: Минэнергетики