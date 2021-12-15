Украине хватит энергоресурсов – газа и угля – для прохождения отопительного сезона 2021-2022 годов.

Об этом заявил сегодня на заседании Кабинета министров премьер Денис Шмыгаль.

– Два месяца прошло с начала отопительного сезона, и мы можем говорить, что все проходит абсолютно стабильно и спокойно, — подчеркнул он.

Шмыгаль уточнил, что к началу отопительного сезона компания Нафтогаз Украины закачала в подземные хранилища 18,6 млрд кубометров газа. В то же время, средний показатель, с которым в Украине начинали отопительные сезоны в 2011-2019 годах, был 17,9 млрд кубометров.

– По состоянию на середину декабря у нас в газохранилищах более 15 млрд кубов газа. Этого абсолютно достаточно, чтобы обеспечить голубым топливом и людей, и коммунальные учреждения, и промышленных потребителей, — отметил Шмыгаль.

Заявления о том, что уже в середине декабря в Украине могут закончиться запасы угля, глава правительства назвал фейком и “типичными страшилками”.

Премьер отметил со ссылкой на данные Министерства энергетики Украины, что в декабре в целом ожидаются поставки около 2 млн тонн украинского и импортного угля. А потребление планируется на уровне 1,7 млн тонн.

Шмыгаль добавил, что в Украине активизирована работа по увеличению добычи угля на украинских шахтах. По его словам, для этого необходимо, в частности, погасить долги по зарплате перед шахтерами. На эти цели планируют направить более 700 млн грн.