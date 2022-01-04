От Германии пока не поступало четких сигналов о разблокировании поставок оружия Украине в рамках НАТО.

Об этом рассказала в одном из интервью вице-премьер – министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Речь идет о возможности для Киева покупать оружие через Агентство НАТО по поддержке и поставкам. Ранее подобные закупки были заблокированы Берлином.

Стефанишина напомнила, что в Германии появилось новое правительство, однако от него пока не поступали сигналы о разрешении ситуации.

– Пока у нас нет четких сигналов от канцлера и министра обороны по поводу разблокирования этой ситуации. Возможно, и не время фокусироваться на этом вопросе в условиях нагнетания и концентрации военного присутствия России на границе. Однако мы публично заявили, что эта ситуация несправедлива по отношению к Украине, — подчеркнула Стефанишина, уточнив, что Киев будет вести переговоры с Берлином по этому вопросу.

Вице-премьер рассказала, что проблему с закупкой оружия спровоцировали два аспекта:

1. Политический – то есть политическая позиция Германии и Нидерландов, заключающаяся в том, что Украине не целесообразно поставлять стрелковое оружие или летальное вооружение, пока происходит военный конфликт с РФ.

– Есть необходимость вести переговоры по данному вопросу с этими странами на двустороннем уровне, а не в НАТО. Это действительно большой политический вызов для нас, – заявила Стефанишина.

2. Новый уровень взаимодействия с НАТО. Украинские структуры глубже интегрируются в структуры Альянса, в частности, расширяется сотрудничество с Агентством по поддержке и поставкам. Поэтому возникает необходимость в консенсусе по определенным решениям (например, поставки оружия).

– Решения нуждаются в консенсусе. Даже в рамках статуса партнера с расширенными возможностями, когда мы говорим об определенных видах учений, согласование участия Украины также требует консенсуса… Иногда эти переговоры бывают неуспешными. Но у нас уже есть кейсы, когда с 3-4 раза все-таки это удавалось, – рассказала вице-премьер.

В декабре немецкое издание Bild сообщило, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель в 2021 году блокировала поставки вооружения Украине в рамках НАТО. По информации СМИ, Берлин хотел помешать другим членам Альянса продавать оружие Украине. Отмечалось, что на сторону Германии встали и Нидерланды.

Впоследствии президент Владимир Зеленский проинформировал, что речь идет о поставках оборонного вооружения – противодронных ружей и противоснайперских систем. Глава государства выразил мнение, что блокировка поставок свидетельствует о том, что в некоторых странах Европы “побеждает страх”.

А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина и Германия могут решить проблему блокировки во время переговоров.

Фото: Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции