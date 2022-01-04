Від Німеччини поки що не надходили чіткі сигнали про розблокування поставок зброї Україні в межах НАТО.

Про це розповіла в одному з інтерв’ю віцепрем’єр – міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Йдеться про можливість для Києва купувати зброю через Агенцію НАТО з підтримки та постачання. Раніше такі закупівлі були заблоковані Берліном.

Стефанішина нагадала, що в Німеччині з’явився новий уряд, проте від нього поки що не надходили сигнали про вирішення ситуації.

– Поки що у нас немає чітких сигналів від канцлера та міністра оборони щодо розблокування цієї ситуації. Можливо, і не час фокусуватися на цьому питанні в умовах нагнітання та концентрації військової присутності Росії на кордоні. Проте ми публічно заявили, що ця ситуація несправедлива щодо України, – наголосила Стефанішина, уточнивши, що Київ вестиме перемовини з Берліном щодо цього питання.

Віцепрем’єр розповіла, що проблему із закупівлею зброї спровокували два аспекти:

1. Політичний – тобто політична позиція Німеччини та Нідерландів, яка полягає в тому, що Україні не доцільно постачати стрілецьку зброю чи летальне озброєння, доки триває військовий конфлікт із РФ.

– Є необхідність вести переговори щодо цього питання з цими країнами на двосторонньому рівні, а не в НАТО. Це справді великий політичний виклик для нас, – заявила Стефанішина.

2. Новий рівень взаємодії з НАТО. Українські структури глибше інтегруються в структури Альянсу, зокрема розширюється співпраця з Агенцією з підтримки та постачання. А тому виникає необхідність у консенсусі щодо певних рішень (як-от поставки зброї).

– Рішення потребують консенсусу. Навіть у рамках статусу партнера з розширеними можливостями, коли ми говоримо про певні види навчань, погодження участі України також потребує консенсусу… Іноді ці переговори бувають неуспішними. Але в нас уже є кейси, коли з 3-4 разу все-таки це вдавалося, – розповіла віцепрем’єр.

У грудні німецьке видання Bild повідомило, що екс-канцлерка Німеччини Ангела Меркель у 2021 році блокувала постачання озброєння Україні в рамках НАТО. За інформацією ЗМІ, Берлін хотів перешкодити іншим членам Альянсу продавати зброю Україні. Зазначалося, що на бік Німеччини стали й Нідерланди.

Згодом президент Володимир Зеленський поінформував, що йдеться про поставки оборонного озброєння – протидронних рушниць та протиснайперських систем. Глава держави висловив думку, що блокування поставок свідчить про те, що в деяких країнах Європи “перемагає страх”.

А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна та Німеччина можуть вирішити проблему блокування під час перемовин.

Фото: Офіс віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції