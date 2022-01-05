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Факты / Украина / Политика

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыл в Украину

Марта Бондаренко редактор ленты
Україна Євросоюз

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прилетел в Украину – это его первый зарубежный визит в 2022 году.

На своей странице в Twitter Боррель опубликовал фото из аэропорта Харькова.

— Мой первый визит в 2022-м – в Станицу Луганскую и Киев, Украина. На фоне наращивания Россией войск (вдоль границы с Украиной – Ред.), – написал Боррель.

Визит в Украину, по словам верховного представителя, является подтверждением поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Евросоюза.

– Я здесь, чтобы показать поддержку Евросоюзу, а также поддержать постоянную работу над реформами, которые являются ключом к выносливости, – отметил Боррель.

Ранее Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз будет действовать решительно, если Россия решится на эскалацию агрессии в отношении Украины.

Также Жозеп Боррель отмечал, что вторжения российских войск в Украину исключать нельзя.

Фото: Depositphotos

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