Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прилетел в Украину – это его первый зарубежный визит в 2022 году.

На своей странице в Twitter Боррель опубликовал фото из аэропорта Харькова.

— Мой первый визит в 2022-м – в Станицу Луганскую и Киев, Украина. На фоне наращивания Россией войск (вдоль границы с Украиной – Ред.), – написал Боррель.

Визит в Украину, по словам верховного представителя, является подтверждением поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Евросоюза.

– Я здесь, чтобы показать поддержку Евросоюзу, а также поддержать постоянную работу над реформами, которые являются ключом к выносливости, – отметил Боррель.

My first visit in 2022 is to Stanytsya Luhanska and Kyiv, #Ukraine. With Russia’s increased military build-up, I am here to show EU support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity and to support sustained reform efforts that are key for resilience.@EUDelegationUA pic.twitter.com/SymF8CZAMU — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 4, 2022

Ранее Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз будет действовать решительно, если Россия решится на эскалацию агрессии в отношении Украины.

Также Жозеп Боррель отмечал, что вторжения российских войск в Украину исключать нельзя.