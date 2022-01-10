Украина настаивает на поставках оружия из Германии – посол

В связи с напряженностью на границе с Россией Украина будет настаивать на поставках оружия из Германии, заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

– Германия несет такую же историческую ответственность за Украину, как и за Израиль, – отметил дипломат.

Он призвал Берлин отказаться “от существующей блокадной позиции и срочно обеспечить Украину необходимой оборонительной броней”.

По словам Мельника, риск российского вторжения в Украину остается высоким.

– Все сигнальные огни мигают ярко-красным. Президент России Владимир Путин готов рискнуть этим новым вторжением, чтобы разрушить украинскую государственность. Берлину не следует недооценивать опасность войны, – отметил посол Украины в Германии.

В декабре немецкое издание Bild писало, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставки вооружения Украине в рамках НАТО.

По его данным, якобы Берлин с мая 2021 года прибегал к механизму внутри НАТО, чтобы помешать другим членам Альянса продавать оружие Украине.

Источник: Spiegel

Фото: МЗС