Україна наполягає на постачанні зброї з Німеччини – посол

У зв’язку з напруженістю на кордоні з Росією Україна наполягатиме на постачанні зброї з Німеччини, заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

– Німеччина несе таку саму історичну відповідальність за Україну, як і за Ізраїль, – зазначив дипломат.

Він закликав Берлін відмовитися “від наявної блокадної позиції та терміново забезпечити Україну необхідною оборонною бронею”.

За словами Мельника, ризик російського вторгнення до України залишається високим.

– Усі сигнальні вогні блимають яскраво-червоним. Президент Росії Володимир Путін готовий ризикнути цим новим вторгненням, щоби зруйнувати українську державність. Берліну не варто недооцінювати небезпеку війни, – наголосив посол України у Німеччині.

У грудні німецьке видання Bild писало, що колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала постачання озброєння Україні у межах НАТО.

За його даними, нібито Берлін з травня 2021 року вдавався до механізму в межах НАТО, щоб перешкодити іншим членам Альянсу продавати зброю Україні.

Джерело: Spiegel

Фото: МЗС