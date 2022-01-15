Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика

Январская сессия ПАСЕ будет проходить в гибридном формате

Анастасия Гевко редактор ленты
Январская сессия ПАСЕ будет проходить в гибридном формате

Зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая должна пройти 24-28 января, состоится в гибридном формате. В частности, будет ограничено физическое присутствие делегатов.

– Сессия будет организована в Страсбурге в гибридной манере, позволяющей всем членам ассамблеи участвовать в пленарных заседаниях и встречах комитетов физически или по видеоконференции, – говорится в документе, обнародованном депутатом Верховной Рады Алексеем Гончаренко.

По словам нардепа, на сессии офлайн будут присутствовать только президент и вице-президенты Ассамблеи, а также – главы комитетов, политических групп, нацделегаций, один замглавы национальных делегаций от оппозиции и один член секретариата.

Также лично на сессию ПАСЕ смогут приехать докладчики, чьи выступления включены в повестку дня.

Таким образом, от Украины на январскую сессию поедут всего пять делегатов.

– Офлайн в Страсбурге на заседаниях смогут присутствовать: Мария Мезенцева, Евгения Кравчук, Сергей Соболев, я, Алексей Гончаренко как докладчик и еще один член секретариата, – пояснил Гончаренко.

Согласно данным, опубликованном на сайте Верховной Рады, всего в состав постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы входит 27 человек.

Читайте
Делегацию РФ не пустили на сессию ПАСЕ из-за вакцинации Спутником

Фото: ПАРЕ

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка