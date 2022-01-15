Січнева сесія ПАРЄ проходитиме у гібридному форматі

Зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), яка має відбутися 24-28 січня, відбудеться у гібридному форматі. Зокрема, буде обмежено фізичну присутність делегатів.

– Сесію буде організовано у Страсбурзі у гібридній манері, яка дозволяє всім членам асамблеї брати участь у пленарних засіданнях та зустрічах комітетів фізично або з відеоконференції, – йдеться у документі, оприлюдненому депутатом Верховної Ради Олексієм Гончаренком.

За словами нардепа, на сесії офлайн будуть присутні лише президент та віце-президенти Асамблеї, а також – голови комітетів, політичних груп, нацделегацій, один заступник голови національних делегацій від опозиції та один член секретаріату.

Також особисто на сесію ПАРЄ зможуть приїхати доповідачі, чиї виступи включені до порядку денного.

Таким чином, від України на січневу сесію поїдуть лише п’ять делегатів.

– Офлайн у Страсбурзі на засіданнях зможуть бути присутніми: Марія Мезенцева, Євгенія Кравчук, Сергій Соболєв, я, Олексій Гончаренко як доповідач та ще один член секретаріату, – пояснив Гончаренко.

За даними, опублікованими на сайті Верховної Ради, всього до складу постійної делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи входить 27 осіб.

Читайте Делегацію РФ не пустили на сесію ПАРЄ через вакцинацію Спутником

Фото: ПАРЄ