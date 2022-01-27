Мы надеемся на диалог, но мы не наивные: что Столтенберг и Блинкен сказали о предложениях Кремля

Вечером 26 января стало известно о том, что США и НАТО передали России свои ответы на российские “предложения по гарантиям безопасности”.

Первым эту информацию сообщило МИД России, после чего госсекретарь США Энтони Блинкен и генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг провели пресс-конференции, во время которых прокомментировали свою позицию для СМИ.

Какие заявления сделали Йенс Столтенберг и Энтони Блинкен по российским “гарантиям безопасности”, в каком контексте упоминали Украину и какие ответные требования озвучили к Кремлю – читайте в материале Фактов ICTV.

Энтони Блинкен

Госсекретарь США заявил, что американская сторона не обнародует ответ на предложения РФ по безопасности и рассчитывает на аналогичные шаги от Кремля, так как в ином случае возможны негативные последствия для результатов их переговоров.

Блинкен подчеркнул, что именно от России зависит, как она отреагирует на письменный ответ США.

США надеются найти с Россией “точки соприкосновения”, так как в их ответе на предложения РФ есть “очень позитивные вещи”.

Вашингтон готов продолжать диалог с Москвой по тем областям, где это возможно.

Блинкен рассказал, что США скоординировали все свои ответы с Украиной и другими союзниками.

Он анонсировал, что в ближайшие дни должно пройти обсуждение по ответам на предложения Кремля с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

В то же время он сообщил, что в ближайшие дни в Украину планируют поставить новую партию помощи от США в сфере безопасности.

США координируются с партнерами по поводу суровых экономических шагов против России на тот случай, если она нападет на Украину. Среди возможных санкций рассматривают в том числе ограничения против президента РФ Владимира Путина.

Также Вашингтон вместе с союзниками ищет способы предоставить Украине экономическую помощь, так как украинская экономика сильно пострадала от кризиса на украинско-российской границе и это повлияло на инвестиционный климат.

США готовятся к любым действиям России, хоть и пытаются идти в первую очередь дипломатическим путем.

Кроме того, по словам Блинкена, Вашингтон поддерживает НАТО относительно принципа “открытых дверей”.

Энтони Блинкен подчеркнул, что США и Европа едины в вопросе поддержки Украины.

Он выразил надежду, что Вашингтону не придется задействовать силы, которые предназначены для отправки в Европу.

Также американский госсекретарь рассказал, что рекомендации для американских граждан покинуть Украину не означают, что США уверены в том, что РФ точно начнет вторжение в страну.

Блинкен пообещал, что США позаботятся о том, чтобы в случае российской агрессии не было нарушено глобальное энергоснабжение.

Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что союзники по Альянсу видят три основные области, в которых есть место для прогресса: это отношения между НАТО и Россией; европейская безопасность, включая ситуацию в Украине и вокруг нее; и снижение риска – что включает в себя прозрачность и контроль над вооружениями.

Он подчеркнул, что союзники готовы собраться на новый Совет Россия-НАТО “как можно скорее” для более подробного рассмотрения этих вопросов.

В то же время Столтенберг напомнил, что Альянс не пойдет на компромисс в отношении фундаментальных принципов, на которых зиждется евроатлантическая безопасность, один из которых касается “открытых дверей” для стран, желающих вступить в НАТО.

Альянс призывает Россию вывести свои войска из трех стран – Украины, Молдовы и Грузии, а также – отказаться от своей враждебности и агрессивных действий в отношении Украины.

Столтенберг рассказал, что по результатам рассмотрения российских предложений Североатлантический альянс передал России свой вариант гарантий по безопасности.

Он уточнил, что направленные НАТО предложения могут быть полезны не только для самого Альянса, но и для РФ.

Так, Россию призвали возобновить диалог про вопросы разоружения, контроль над вооружениями, размещение ракет, космос и ядерное оружие.

НАТО предложило Кремлю восстановить миссии в Москве и Брюсселе, установить прямую линию связи и максимально использовать военные контакты во избежание конфликтов.

Также Йенс Столтенберг призвал к прозрачности в учениях. Он рассказал, что это снизит напряженность и не позволит пользоваться предлогом учений для военных действий, как РФ уже поступала, к примеру, во время захвата у Украины Крымского полуострова.

Генсекретарь НАТО сообщил, что Альянс повышает свою боеготовность на фоне угрозы российской агрессии. Он рассказал, что в случае необходимости Альянс за несколько дней развернет в Черноморском регионе передовой отряд из 5000 человек под предводительством Франции.

Столтенберг подчеркнул, что благодаря переговорам с Кремлем НАТО надеется на деэскалацию, но продолжает усиливать свое присутствие, в том числе – в регионе Черного и Балтийского морей.

– Мы надеемся на диалог, но мы не наивные, – сказал генсек. – Мы хотим показать России, что применение сил в регионе повлечет за собой последствия и что здесь нужны абсолютные гарантии безопасности для всех союзников НАТО.

Он сообщил, что НАТО предлагает России установить прямую линии связи для того, чтобы избегать инцидентов.

Альянс и Россия – абсолютно разные, но несмотря на это обеим сторонам очень важно прислушиваться друг к другу, чтобы избежать нового конфликта в Европе, сказал генсекретарь.

Столтенберг предупредил, что в случае нового вторжения в Украину Россия заплатит “очень высокую цену”.