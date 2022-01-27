Ми сподіваємось на діалог, але ми не наївні: що Столтенберг та Блінкен сказали про пропозиції Кремля

Увечері 26 січня стало відомо про те, що США та НАТО передали Росії свої відповіді на російські “пропозиції щодо гарантій безпеки”.

Першим цю інформацію повідомило МЗС Росії, після чого держсекретар США Ентоні Блінкен та генсекретар НАТО Єнс Столтенберг провели прес-конференції, під час яких прокоментували свою позицію для ЗМІ.

Які заяви зробили Єнс Столтенберг та Ентоні Блінкен щодо російських “гарантій безпеки”, в якому контексті згадували Україну і які вимоги у відповідь озвучили до Кремля – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Ентоні Блінкен

Держсекретар США заявив, що американська сторона не оприлюднить відповіді на пропозиції РФ щодо безпеки та розраховує на аналогічні кроки від Кремля, оскільки в іншому випадку можливі негативні наслідки для результатів їх переговорів.

Блінкен наголосив, що саме від Росії залежить, як вона відреагує на письмову відповідь США.

США сподіваються знайти з Росією “точки дотику”, тому що у їхній відповіді на пропозиції РФ є “дуже позитивні речі”.

Вашингтон готовий продовжувати діалог з Москвою щодо тих областей, де це можливо.

Блінкен розповів, що США скоординували усі свої відповіді з Україною та іншими союзниками.

Він анонсував, що найближчими днями має пройти обговорення щодо відповідей на пропозиції Кремля з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

Водночас він повідомив, що найближчими днями в Україну планують поставити нову партію допомоги від США у сфері безпеки.

США координуються із партнерами щодо суворих економічних кроків проти Росії на той випадок, якщо вона нападе на Україну. Серед можливих санкцій розглядають, зокрема, обмеження проти президента РФ Володимира Путіна.

Також Вашингтон разом із союзниками шукає способи надати Україні економічну допомогу, оскільки українська економіка сильно постраждала від кризи на українсько-російському кордоні, і це вплинуло на інвестиційний клімат.

США готуються до будь-яких дій Росії, хоч і намагаються йти насамперед дипломатичним шляхом.

Крім того, за словами Блінкена, Вашингтон підтримує НАТО щодо принципу “відчинених дверей”.

Ентоні Блінкен наголосив, що США та Європа єдині у питанні підтримки України.

Він висловив сподівання, що Вашингтону не доведеться задіяти сили, призначені для відправлення до Європи.

Також американський держсекретар розповів, що рекомендації для американських громадян покинути Україну не означають, що США впевнені, що РФ точно почне вторгнення в країну.

Блінкен пообіцяв, що США подбають про те, щоб у разі російської агресії не було порушено глобальне енергопостачання.

Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що союзники Альянсу бачать три основні галузі, в яких є місце для прогресу: це відносини між НАТО і Росією; європейська безпека, включаючи ситуацію в Україні та навколо неї; і зниження ризику – що включає прозорість і контроль над озброєннями.

Він наголосив, що союзники готові зібратися на нову Раду Росія-НАТО “якнайшвидше” для більш докладного розгляду цих питань.

У той же час Столтенберг нагадав, що Альянс не піде на компроміс щодо фундаментальних принципів, на яких ґрунтується євроатлантична безпека, один із яких стосується “відкритих дверей” для країн, які бажають вступити до НАТО.

Альянс закликає Росію вивести свої війська з трьох країн – України, Молдови та Грузії, а також – відмовитися від своєї ворожості та агресивних дій щодо України.

Столтенберг розповів, що за результатами розгляду російських пропозицій Північноатлантичний альянс передав Росії свій варіант гарантій безпеки.

Він уточнив, що направлені НАТО пропозиції можуть бути корисними не лише для самого Альянсу, а й для РФ.

Так, Росію закликали відновити діалог про питання роззброєння, контроль над озброєннями, розміщення ракет, космос та ядерну зброю.

НАТО запропонувало Кремлю відновити місії в Москві та Брюсселі, встановити пряму лінію зв’язку та максимально використовувати військові контакти, щоб уникнути конфліктів.

Також Єнс Столтенберг закликав до прозорості в навчаннях. Він розповів, що це знизить напруженість і не дозволить користуватися приводом навчань для військових дій, як РФ уже робила, наприклад, під час захоплення в України Кримського півострова.

Генсекретар НАТО повідомив, що Альянс підвищує свою боєздатність на тлі загрози російської агресії. Він розповів, що у разі потреби Альянс за кілька днів розгорне в Чорноморському регіоні передовий загін із 5000 осіб на чолі з Францією.

Столтенберг наголосив, що завдяки переговорам з Кремлем НАТО сподівається на деескалацію, але продовжує посилювати свою присутність, у тому числі у регіоні Чорного та Балтійського морів.

– Ми сподіваємось на діалог, але ми не наївні, – сказав генсек. – Ми хочемо показати Росії, що застосування сил у регіоні спричинить наслідки і що тут потрібні абсолютні гарантії безпеки для всіх союзників НАТО.

Він повідомив, що НАТО пропонує Росії встановити пряму лінію зв’язку для того, щоб уникати інцидентів.

Альянс і Росія – абсолютно різні, але, незважаючи на це, обом сторонам дуже важливо прислухатися один до одного, щоб уникнути нового конфлікту в Європі, сказав генсекретар.

Столтенберг попередив, що у разі нового вторгнення в Україну Росія заплатить “дуже високу ціну”.