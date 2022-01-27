Из-за роста заболеваемости Covid-19 среди народных депутатов и сотрудников аппарата Верховной Рады парламент отменил часть заседаний, которые должны были состояться с 1 по 4 февраля.

Соответствующее постановление №6440 о календарном плане проведения седьмой сессии Верховной Рады девятого созыва поддержали 233 народных депутата.

Согласно документу, 1 февраля состоится открытие седьмой сессии и проведение пленарного заседания. А вот со 2 по 4 февраля, а также с 7 по 11 февраля народные депутаты будут работать в комитетах, комиссиях, депутатских группах и фракциях.

К работе в режиме пленарных заседаний Верховная Рада вернется с 15 февраля. Закроют седьмую сессию Верховной Рады 22 июля 2022 года.

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что парламент не останавливает свою работу, а только меняет очередность пленарных недель. Он объяснил: учитывая, что сейчас в Украине нарастает новая Covid-волна, вполне логично сделать такой перерыв.

По его словам, по состоянию на 27 января 24 депутата и 63 работника аппарата парламента болеют коронавирусом. Хотя еще в понедельник, 24 января, эти цифры были вдвое меньше.

Между тем по состоянию на 27 января в Украине подтвердили 32 393 новых случая Covid-19. Это самое большое количество больных за все время пандемии в стране. В больницы с диагнозом коронавирус за последние 24 часа госпитализировали 3 016 пациентов.