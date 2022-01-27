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Хворіють нардепи і апарат: Рада скасувала частину засідань через Covid-19

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Хворіють нардепи і апарат: Рада скасувала частину засідань через Covid-19

Через зростання захворюваності на Covid-19 серед народних депутатів та співробітників апарату Верховної Ради парламент скасував частину засідань, які мали відбутися з 1 по 4 лютого.

Відповідну постанову №6440 про календарний план проведення сьомої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання підтримали 233 народних депутати.

Згідно з документом, 1 лютого відбудеться відкриття сьомої сесії та проведення пленарного засідання. А от з 2 до 4 лютого, а також з 7 по 11 лютого народні депутати працюватимуть у комітетах, комісіях, депутатських групах та фракціях.

До роботи у режимі пленарних засідань Верховна Рада повернеться з 15 лютого. Закриють сьому сесію Верховної Ради 22 липня 2022 року.

Голова Верховної ради Руслан Стефанчук наголосив, що парламент не зупиняє свою роботу, а лише змінює черговість пленарних тижнів. Він пояснив: з огляду на те, що зараз в Україні наростає нова Covid-хвиля, цілком логічно зробити таку перерву.

За його словами, станом на 27 січня 24 депутати та 63 працівники апарату парламенту хворіють на коронавірус. Хоча ще в понеділок, 24 січня, ці цифри були вдвічі меншими.

Тим часом станом на 27 січня в Україні підтвердили 32 393 нових випадки Covid-19. Це найбільша кількість хворих за весь час пандемії у країні. До лікарень з діагнозом коронавірус за останні 24 години госпіталізували 3 016 пацієнтів.

Джерело: Верховна Рада

Фото: УНІАН

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