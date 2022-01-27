Проект Радио Донбасс. Реалии определил аэродромы на территории Беларуси, на которые Россия перебрасывает свои войска.

Журналисты отмечают, что один из этих аэропортов, или все они, должны использоваться для базирования самолетов Су-35с, которые прибывают из Восточного военного округа РФ.

От одного такого аэродрома – Лунинец – до украинской границы расстояние около 50 км.

На карте отмечены все данные о скоплении российских военных на границах. Данные получены западными медиа с ноября 2021 года. Также имеется информация о местах учений и хранения оружия на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, собранные за последние несколько лет.

С карты можно узнать информацию о каждом из этих полигонов, о хранящихся видах техники и вооружения.

Можно посмотреть спутниковые снимки от Maxar Technologies, видео опрокидывание техники, которое люди публиковали в сети.

Ранее сообщалось, что аналитики из Conflict Intelligence Team (CIT), которые отслеживают передвижение армии РФ, зафиксировали переброску российских десантников к границам Украины и в Беларусь.

24 января в соцсетях появилось новое видео с российской военной техникой, транспортируемой по железной дороге. Согласно описанию, оно было снято в Брянской области, которая граничит с Беларусью и Украиной.

Как известно, совместные военные учения Беларуси и России под названием Союзная решимость-2022 пройдут с 10 по 20 февраля 2022 года. Маневры, в частности, проведут вблизи границ Украины.

Фото: Радио Свобода