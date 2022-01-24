Лукашенко заявил о стягивании к границе с Украиной “целого контингента” белорусской армии

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что стягивает к границе с Украиной “целый контингент белорусской армии”.

Такое заявление прозвучало во время встречи с главой Госпогранкомитета Беларуси. Лукашенко напомнил о совместных белорусско-российских военных учениях, запланированных на февраль этого года.

Мол, Беларусь и РФ давно озвучили намерения их провести, и подобные мероприятия регулярны для армий обеих стран.

Лукашенко подтвердил, что учения пройдут на юге Беларуси (т.е. вблизи границы с Украиной). При этом он утверждал, что это якобы является ответом на стягивание украинских войск к границе.

– В этом году проведем учения (совместно с РФ, – Ред.) на юге Беларуси. Это еще для нас важно, потому что нам придется там развернуть целый контингент белорусской армии… Мы просто хотим защитить нашу южную границу… Не мы первыми начали обращать внимание на южную нашу границу. Украинцы начали стягивать туда войска, – объявил Лукашенко.

Как известно, совместные военные учения Беларуси и России под названием Союзная решимость-2022 пройдут с 10 по 20 февраля 2022 года. Маневры, в частности, проведут вблизи границ Украины.

Под предлогом проведения учений в Беларусь перебросили подразделения вооруженных сил РФ. Так, недалеко от белорусско-украинской границы зафиксировали российскую военную технику.

В Госдепартаменте США недавно предположили, что Москва может использовать эти военные учения для вторжения на территорию Украины с севера.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.