Россия перебрасывает десантников в Беларусь и к границам Украины – CIT

Аналитики из Conflict Intelligence Team (CIT), которые отслеживают передвижение армии РФ, зафиксировали переброску российских десантников к границам Украины и в Беларусь.

24 января в социальных сетях было опубликовано очередное видео с российской военной техникой, транспортируемой по железной дороге. Согласно описанию, оно было снято в Брянской области, которая граничит с Беларусью и Украиной.

Бронетехника на видео укрыта брезентом, однако исследователь Роберт Ли опознал на нём боевые машины десанта БМД-4М и десантируемые бронетранспортёры БТР-МДМ. Всего на составе зафиксировали 31 БМД-4М и восемь БТР-МДМ, что, как отмечают CIT, соответствует одному батальону.

Кроме того, в состав поезда входят пять пассажирских вагонов, которые позволяют перевозить более 250 человек.

Looks like we’re seeing further VDV deployments, this time reportedly in Bryansk. Those are BTR-MDM Rakushka and BMD-4M airborne armored vehicles, and 39 of them is a battalion set (31 BMD-4M and 8 BTR-MDM). Plus a R-142DA command post vehicle. 776/https://t.co/mHyTmvRGYi pic.twitter.com/VrcOo7O2t0 — Rob Lee (@RALee85) January 25, 2022

Также аналитики насчитали на платформах восемь укороченных двухосных грузовиков КАМАЗ-43501, характерных для ВДВ РФ. Такие же КАМАЗы были замечены на одном из видео с российской колонной, снятом, согласно описанию, у польско-белорусской границы.

Согласно базе данных Российской железной дороги, вагон следует со станции Текстильный в Ивановской области, поблизости от которой дислоцируется 217-й гвардейский парашютно-десантный полк 98-й воздушно-десантной дивизии, недавно принимавшей участие во вводе сил ОДКБ в Казахстан.

— Это первое подтверждённое видео переброски десантников ближе к границе с Украиной. В любом масштабном наступлении на территорию Украины ВДВ должны сыграть решающую роль: либо в десантной операции с целью захвата стратегических объектов в тылу, либо в качестве ударной пехоты (именно так применялись российские и украинские десантные части в “горячей фазе” войны на востоке Украины), — пишут аналитики.

Эксперты считают, что появление российских десантников выглядит тем более угрожающе, что в последние дни непрерывно продолжается наращивание российских группировок на юге Брянской области и в Беларуси (на юге Гомельской области к северу от Киева).

С учётом всего вышеописанного, заявления британской разведки о подготовке оккупационного правительства из пророссийских украинских политиков, а также слов британского премьер-министра Бориса Джонсона о возможном молниеносном нападении на Киев, аналитики считают наступление с территории Беларуси и/или Брянской области в направлении украинской столицы как минимум одним из возможных сценариев российских действий на территории Украины.

Источник: Conflict Intelligence Team

Фото: Depositphotos, Conflict Intelligence Team