Россия перебрасывает десантников в Беларусь и к границам Украины – CIT

Аналитики из Conflict Intelligence Team (CIT), которые отслеживают передвижение армии РФ, зафиксировали переброску российских десантников к границам Украины и в Беларусь.

24 января в социальных сетях было опубликовано очередное видео с российской военной техникой, транспортируемой по железной дороге. Согласно описанию, оно было снято в Брянской области, которая граничит с Беларусью и Украиной.

Бронетехника на видео укрыта брезентом, однако исследователь Роберт Ли опознал на нём боевые машины десанта БМД-4М и десантируемые бронетранспортёры БТР-МДМ. Всего на составе зафиксировали 31 БМД-4М и восемь БТР-МДМ, что, как отмечают CIT, соответствует одному батальону.

Кроме того, в состав поезда входят пять пассажирских вагонов, которые позволяют перевозить более 250 человек.

Looks like we’re seeing further VDV deployments, this time reportedly in Bryansk. Those are BTR-MDM Rakushka and BMD-4M airborne armored vehicles, and 39 of them is a battalion set (31 BMD-4M and 8 BTR-MDM). Plus a R-142DA command post vehicle. 776/https://t.co/mHyTmvRGYi pic.twitter.com/VrcOo7O2t0

— Rob Lee (@RALee85) January 25, 2022