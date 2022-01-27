Проєкт Радіо Донбас.Реалії визначив аеродроми на території Білорусі, до яких Росія перекидає свої війська.

Журналісти зазначають, що одне з цих летовищ, або ж усі вони, мають використовуватися для базування літаків Су-35с, що передислоковують зі Східного військового округу РФ.

Від одного такого аеродрому – Лунинець – до українського кордону відстань близько 50 км.

На мапі позначені усі дані про скупчення російських військових на кордонах, які були відкриті західними медіа з листопада 2021 року, а також місця навчань і зберігання зброї на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, зібрані за останні кілька років.

З мапи можна дізнатися інформацію про кожен із цих полігонів, про види техніки й озброєння, які там зберігаються.

Можна переглянути супутникові знімки від Maxar Technologies, відео перекидання техніки, яке люди публікували у мережі.

Раніше аналітики з Conflict Intelligence Team (CIT), які відстежують пересування армії РФ, зафіксували перекидання російських десантників до кордонів України та до Білорусі.

Так, 24 січня з1явилося відео з російською військовою технікою, яку транспортували залізницею. Згідно з описом, ролик був знятий у Брянській області, яка межує з Білоруссю та Україною.

Як відомо, спільні військові навчання Білорусі та Росії під назвою Союзна рішучість-2022 відбудуться з 10 до 20 лютого 2022 року. Маневри, зокрема, проведуть поблизу кордонів України.

Фото: Радіо Свобода