Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика

Украина и Нидерланды планируют построить 48 центров для реабилитации военных и ветеранов

Юля Захарченко редактор ленты
Украина и Нидерланды планируют построить 48 центров для реабилитации военных и ветеранов

Украина и Нидерланды договорились о совместном строительстве 48 современных больниц и реабилитационных центров для военных и ветеранов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Киеве.

— Положительным является сотрудничество наших стран в сфере здравоохранения. Мы хотим отдельно развивать это направление. У нас есть отдельная программа.

Я знаю, что премьер-министр Нидерландов обсуждал это с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, – рассказал он.

Глава государства отметил, что совместно с Нидерландами и Министерством здравоохранения Украины планируется строительство современных больниц и реабилитационных центров для наших военных и ветеранов.

Дополнительно Нидерланды выделят для нужд украинской армии €30 млн в рамках Европейского фонда мира. Амстердам готов на тесное сотрудничество с Киевом и намерен активно инвестировать в украинскую инфраструктуру.

Читайте
Новые поставки оружия для обороны: Польша планирует передать Украине ПЗРК и беспилотники

Фото: Офис президента

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка