Украина и Нидерланды договорились о совместном строительстве 48 современных больниц и реабилитационных центров для военных и ветеранов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Киеве.

— Положительным является сотрудничество наших стран в сфере здравоохранения. Мы хотим отдельно развивать это направление. У нас есть отдельная программа. Я знаю, что премьер-министр Нидерландов обсуждал это с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, – рассказал он.

Глава государства отметил, что совместно с Нидерландами и Министерством здравоохранения Украины планируется строительство современных больниц и реабилитационных центров для наших военных и ветеранов.

Дополнительно Нидерланды выделят для нужд украинской армии €30 млн в рамках Европейского фонда мира. Амстердам готов на тесное сотрудничество с Киевом и намерен активно инвестировать в украинскую инфраструктуру.