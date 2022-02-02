Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Політика

Україна та Нідерланди планують побудувати 48 центрів для реабілітації військових та ветеранів

Юля Захарченко редакторка стрічки
Україна та Нідерланди планують побудувати 48 центрів для реабілітації військових та ветеранів

Україна та Нідерланди домовилися про спільне будівництво 48 сучасних лікарень та реабілітаційних центрів для військових і ветеранів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у Києві.

– Позитивною є співпраця наших країн у сфері охорони здоров’я. Ми хочемо окремо розвивати цей напрямок. У нас є окрема програма.

Я знаю, що прем’єр-міністр Нідерландів обговорював це з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, – розповів він.

Глава держави зазначив, що спільно з Нідерландами та Міністерством охорони здоров’я України планується будівництво сучасних лікарень та реабілітаційних центрів для наших військових та ветеранів.

Додатково Нідерланди виділять на потреби української армії €30 млн в рамках Європейського фонду миру. Амстердам готовий на тісну співпрацю з Києвом та планує активно інвестувати в українську інфраструктуру.

Читайте
Нове постачання зброї для оборони: Польща планує передати Україні ПЗРК і безпілотники

Фото: Офіс президента

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка