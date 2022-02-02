Україна та Нідерланди домовилися про спільне будівництво 48 сучасних лікарень та реабілітаційних центрів для військових і ветеранів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у Києві.

– Позитивною є співпраця наших країн у сфері охорони здоров’я. Ми хочемо окремо розвивати цей напрямок. У нас є окрема програма. Я знаю, що прем’єр-міністр Нідерландів обговорював це з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, – розповів він.

Глава держави зазначив, що спільно з Нідерландами та Міністерством охорони здоров’я України планується будівництво сучасних лікарень та реабілітаційних центрів для наших військових та ветеранів.

Додатково Нідерланди виділять на потреби української армії €30 млн в рамках Європейського фонду миру. Амстердам готовий на тісну співпрацю з Києвом та планує активно інвестувати в українську інфраструктуру.