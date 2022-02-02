Кабинет министров одобрил проект Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Как рассказал премьер Денис Шмыгаль, подписание соглашения планируется уже в четверг, 3 февраля, во время визита в Украину президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Глава правительства назвал это “историческим решением”.

– Мы интенсифицировали переговоры с нашими турецкими партнерами, чтобы соглашение отвечало интересам украинского бизнеса, создавало возможности для нашего экспорта, потенциал для модернизации украинских предприятий, — отметил Шмыгаль.

О деталях соглашения рассказала во время заседания Кабмина первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

– Это не только соглашение о торговле товарами. Это соглашение о взаимных инвестициях и производственной кооперации. Турция значительно расширяет секторы, где украинские компании могут работать на постоянной основе. Также Украина поощряет расположение турецких предприятий у нас, — подчеркнула она.

По словам Свириденко, в прошлом году товарооборот Украины с Турцией составил более $7 млрд долларов: украинский экспорт достиг $4,1 млрд, а импорт в Украину – $3,2 млрд. Львиная доля экспорта в Турцию – зерновая и металлургическая продукция.

Свириденко уточнила, что основа соглашения – это обнуление Турцией пошлин на 10 337 украинских товарных позиций (95% от общего количества товаров). Кроме того, еще на 1 348 товарных позиций будут действовать тарифные квоты или уменьшение пошлин.

Подобные шаги еще больше откроют рынок для украинских товаров в Турции.

– На сегодняшний день Украина ввозит в Турцию только десятую часть этих товаров – 1 100 позиций. А благодаря подписанию этого соглашения мы их расширяем до 10 337, которые будут ввозиться без пошлины, — добавила Свириденко.

Министр также перечислила еще несколько ключевых пунктов соглашения о свободной торговле с Турцией:

• Украина оставила за собой право применять экспортную пошлину на ввоз металлолома. В то же время, Турция открывает внутренний рынок для украинского металла (товаров металлургии).

• Украина сохраняет действие пошлин на б/у автомобили, секонд-хенд и устанавливает переходные периоды от трех до пяти лет на транспортные средства и продукцию легкой промышленности. Государство предоставит украинским производителям поддержку, чтобы они нарастили конкурентоспособность и увеличили объем производства (речь, в частности, идет о доступных кредитах для модернизации оборудования).

• Соглашение о свободной торговле не предусматривает открытие рынка публичных закупок, поэтому требования по локализации могут применяться к любым категориям турецких товаров.

• Если открытие рынка будет причинять непоправимый ущерб, стороны сохранили в сделке за собой право возобновить действие пошлин.

• Не позднее чем через два года будет возможность пересмотреть условия соглашения и еще больше либерализовать торговлю.

По прогнозам Кабмина, после подписания соглашения товарооборот между Украиной и Турцией вырастет на 38%.

Следует отметить, что правительство сегодня утвердило еще три соглашения с Турцией: о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отрасли; о сотрудничестве в сфере молодежной политики; об усилении сотрудничества правоохранительных органов.

Премьер Денис Шмыгаль анонсировал подписание Соглашения о зоне свободной торговли с Турцией еще в ноябре 2020 года.

В июле прошлого года президент Украины Владимир Зеленский и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров договорились интенсифицировать подготовку Соглашения о зоне свободной торговли.