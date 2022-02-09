Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу сразу с тремя министрами иностранных дел — Чехии, Австрии и Словакии в рамках их визита в Украину.

Как сообщили в Офисе президента, визит трех глав МИД в Киев инициировала Чешская Республика как председательствующая в Славковском формате страна.

Со стороны Чехии в Украину прибыл Ян Липавский, из Словакии посетил Иван Корчок, а из Австрии – Александр Шалленберг.

Президент Зеленский ознакомил глав МИД с ситуацией с безопасностью и инициативами Украины по активизации Минского процесса и работы в Нормандском формате.

– Очень важно, что вы посетили зону проведения ООС и лично ознакомились с ситуацией на месте, – подчеркнул президент.

Со своей стороны, министры выразили единодушную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Они также отметили полное и безоговорочное право украинцев самостоятельно определять пути обеспечения собственной безопасности и выбирать оборонные союзы.

Владимир Зеленский отметил факт сохранения полноценного дипломатического присутствия Чехии, Австрии и Словакии в Киеве и удержание этих государств от эвакуации семей дипломатов.

Министры трех стран выразили мнение, что безопасность Украины неотделима от безопасности Европы и без достижения мира на украинской территории невозможно добиться стабильности на континенте.

Отметим, что формат Славковского союза учредили в 2015 году главы чешского, словацкого и австрийского правительств в городе Славков. В рамках этого формата Чехия, Австрия и Словакия укрепляют взаимодействие в области политики, экономики, культуры и гуманитарной ситуации.