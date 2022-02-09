Президент України Володимир Зеленський провів зустріч одразу з трьома міністрами закордонних справ – Чехії, Австрії та Словаччини в рамках їхнього візиту до України.

Як повідомили в Офісі президента, візит трьох очільників МЗС до Києва ініціювала Чеська Республіка як країна, що головує в Славковському форматі.

З боку Чехії до України прибув Ян Ліпавський, зі Словаччини завітав Іван Корчок, а з Австрії – Александр Шалленберг.

Президент Зеленський ознайомив очільників МЗС з безпековою ситуацією та ініціативами України щодо активізації Мінського процесу та роботи в Нормандському форматі.

– Дуже важливо, що ви відвідали зону проведення ООС та особисто ознайомилися із ситуацією на місці, – наголосив президент.

Зі свого боку міністри висловили одностайну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Вони також наголосили на її повному й беззаперечному праві самостійно визначати шляхи забезпечення власної безпеки та обирати оборонні союзи.

Володимир Зеленський відзначив факт збереження повноцінної дипломатичної присутності Чехії, Австрії та Словаччини в Києві й утримання цих держав від евакуації родин дипломатів.

Міністри трьох країн висловили думку, що безпека України невіддільна від безпеки Європи й без досягнення миру на українській території неможливо досягти стабільності на континенті.

Довідково зазначимо, що формат Славковського союзу заснували у 2015 році глави чеського, словацького та австрійського урядів у місті Славков. В межах цього формату Чехія, Австрія та Словаччина зміцнюють взаємодію у галузях політики, економіки, культури та гуманітарної ситуації.