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Делаем следующий шаг: Украина созывает заседание ОБСЕ из-за российских войск на границе

Илья Нежигай редактор ленты
Делаем следующий шаг: Украина созывает заседание ОБСЕ из-за российских войск на границе

Украина созывает заседание стран-участниц ОБСЕ, включая РФ, чтобы обсудить вопросы российских войск у наших границ.

Как сообщил на своей странице в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, на этот шаг Киев идет из-за отсутствия ответа России на запрос о военном присутствии вокруг украинских границ.

– Россия не ответила на наш запрос по Венскому документу. Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму, — написал Дмитрий Кулеба.

По его словам, если Россия серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, то ей нужно выполнить свои обязательства по военной прозрачности.

По его словам, если Россия серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, то ей нужно выполнить свои обязательства по военной прозрачности.

Министр Кулеба отметил, что такие действия будут способствовать снижению напряжения и укреплению безопасности для всех стран-участниц ОБСЕ.

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Фото: Dreamstime

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