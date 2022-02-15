Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував інформацію, що Росія відводить свої війська від українських кордонів. За словами міністра, Київ спочатку має переконатися, що це справді так.

Відповідну заяву очільник МЗС зробив сьогодні на брифінгу, відповідаючи на запитання, чи спостерігає Україна тенденцію до деескалації поблизу кордонів.

За словами Кулеби, Україна повірить у деескалацію, коли побачить реальне відведення військ РФ, а не лише чутиме якісь заяви.

– Із Російської Федерації постійно лунають різні заяви. Тому в нас є вже правило: не “почуємо – тоді повіримо”, а “побачимо – тоді повіримо”. Побачимо відведення – повіримо у деескалацію, – наголосив Кулеба.

Раніше сьогодні в Міноборони РФ оголосили, що Росія відводить свої війська від України. У російському оборонному відомстві уточнили, що підрозділи Південного та Західного військових округів РФ, які брали участь у російсько-білоруських навчаннях Союзна рішучість-2022, починають повертатися в місця постійної дислокації.

Як відомо, спільні російсько-білоруські військові навчання розпочалися в Білорусі 10 лютого. Вони спровокували побоювання щодо можливої нової військової ескалації з боку РФ.

На тлі концентрації військ Україна вимагала від Росії пояснень щодо військової діяльності у прикордонних районах: зокрема, надати точні райони проведення такої діяльності; повідомити дату її завершення; поінформувати про кількість військових формувань, типи озброєнь та техніки.

На відповідь Київ дав Москві 48 годин, проте так її і не отримав. У зв’язку з цим Україна скликає засідання країн-учасниць ОБСЄ для обговорення переміщення російських військ уздовж кордонів.