Президент Украины Владимир Зеленский исключает возможность прямых переговоров с боевиками псевдогосударственных террористических образований “Д/ЛНР”.

Об этом глава государства рассказал в одном из интервью.

Зеленский отметил, что бессмысленно вести переговоры с лицами, которые ничего сами не решают (в том числе и в политических вопросах), поскольку полностью подконтрольны России.

– Это бессмысленно. Просто они ничего не решают. Зачем на это тратить время? Они могут стрельнуть, и в детский сад попасть, в школу…. Вот это они решают… Они фактически и юридически не субъект. Я президент Украины, почему я должен садиться с боевиками за стол переговоров? – отметил глава государства.

Президент добавил, что с представителями ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей) можно согласовывать только вопросы обмена удерживаемыми лицами (через украинские спецслужбы).

– Если есть вопрос по поводу заложников – согласовали его на нормандском формате, тогда спецслужбы говорят с их боевиками, идет технический обмен людьми. Это я понимаю и принимаю. Надо забрать людей – нет вопросов. Я понимаю, где эти люди находятся, кто их охраняет и у кого их нужно забрать, — объяснил Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что политические вопросы решаются только через Москву. При этом Кремль специально требует прямого диалога с ОРДЛО, затягивая тем самым процесс урегулирования ситуации на Донбассе.

– Россия поднимает вопрос о том, чтобы выставить их субъектами. Но на самом деле это невозможно, это затягивание процесса. Россияне знают, что мы не хотим с ними разговаривать, потому что они ничего не решают, – рассказал Зеленский.

Как известно, в понимании Кремля “выполнение Минских договоренностей” предполагает прямые переговоры Киева и боевиков ОРДЛО. Украина такие требования РФ категорически отвергает.