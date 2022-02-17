Президент України Володимир Зеленський виключає можливість прямих переговорів Києва з бойовиками псевдодержавних терористичних утворень “Д/ЛНР”.

Про це глава держави розповів в одному з інтерв’ю.

Зеленський зазначив, що безглуздо вести переговори з особами, які нічого самі не вирішують (зокрема й у політичних питаннях), оскільки повністю підконтрольні Росії.

– Це безглуздо. Просто вони нічого не вирішують. Навіщо на це витрачати час? Вони можуть стрельнути, і в дитячий садок потрапити, в школу…. Ось це вони вирішують… Вони фактично і юридично не суб’єкт. Я президент України, чому я повинен сідати з бойовиками за стіл переговорів? – зазначив глава держави.

Президент додав, що з представниками ОРДЛО (окремих районів Донецької та Луганської областей) можна узгоджувати лише питання обміну утримуваними особами (через українські спецслужби).

– Якщо є питання з приводу заручників – погодили його на нормандському форматі, тоді спецслужби говорять з їхніми бойовиками, йде технічний обмін людьми. Це я розумію і приймаю. Треба забрати людей – немає питань. Я розумію, де ці люди знаходяться, хто їх охороняє і у кого їх потрібно забрати, – пояснив Зеленський.

Водночас президент наголосив, що політичні питання вирішуються лише через Росію. При цьому Кремль спеціально вимагає прямого діалогу з ОРДЛО, затягуючи тим самим процес врегулювання ситуації на Донбасі.

– Росія піднімає питання про те, щоб виставити їх суб’єктами. Але насправді це неможливо, це затягування процесу. Росіяни знають, що ми не хочемо з ними розмовляти, тому що вони нічого не вирішують, – розповів Зеленський.

Як відомо, в розумінні Кремля “виконання Мінських домовленостей” передбачає прямі переговори Києва та бойовиків ОРДЛО. Україна такі вимоги РФ категорично відкидає.