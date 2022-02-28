Украинская делегация прибыла на украинско-белорусскую границу, чтобы принять участие в переговорах с представителями России.

Кто вошел в состав украинской делегации:

Давид Арахамия – глава фракции Верховной Рады Слуга народа;

Алексей Резников – министр обороны Украины;

Михаил Подоляк – советник руководителя Офиса Президента;

Андрей Костин – первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе;

Рустем Умеров – народный депутат;

Николай Точицкий – заместитель министра иностранных дел Украины.

Ключевым вопросом на переговорах будет немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.