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Факты / Украина / Политика

Переговоры между Украиной и РФ: наша делегация прибыла на белорусскую границу

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Переговоры между Украиной и РФ: наша делегация прибыла на белорусскую границу

Украинская делегация прибыла на украинско-белорусскую границу, чтобы принять участие в переговорах с представителями России.

Кто вошел в состав украинской делегации:

  • Давид Арахамия – глава фракции Верховной Рады Слуга народа;
  • Алексей Резников – министр обороны Украины;
  • Михаил Подоляк – советник руководителя Офиса Президента;
  • Андрей Костин – первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе;
  • Рустем Умеров – народный депутат;
  • Николай Точицкий – заместитель министра иностранных дел Украины.

Ключевым вопросом на переговорах будет немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.

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