Українська делегація прибула до українсько-білоруського кордону, щоб взяти участь у переговорах з представниками Росії.

Хто увійшов до складу української делегації:

Давид Арахамія – голова фракції Верховної Ради Слуга народу;

Олексій Резніков – міністр оборони України;

Михайло Подоляк – радник керівника Офісу Президента;

Андрій Костін – перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі;

Рустем Умєров – народний депутат;

Микола Точицький – заступник міністра закордонних справ України.

Ключовим питанням на переговорах буде негайне припинення вогню та відведення військ із території України

Ініціатором переговорів був самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. 27 лютого він зателефонував до президента України Володимира Зеленського.

Проте український лідер зазначив, що не дуже вірить у ці переговори.