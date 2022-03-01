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Факты / Украина / Политика

Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС

Валентина Летяк редактор ленты
Европарламент

Депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой призвали Европейский Союз работать над тем, чтобы предоставить Украине статус кандидата в ЕС.

Документ под названием Российская агрессия против Украины в рамках внеочередного заседания ЕП поддержали 637 евродепутатов, против — 13, воздержалось – 26.

В резолюции Европарламент призвал институты ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе и на основе заслуг, а также продолжать работу над ее интеграцией в единый рынок Европы в соответствии с Соглашением об ассоциации.

В документе также осуждается военное  вторжение РФ в Украину, а также причастность к этой агрессии Беларуси:

– ЕП требует, чтобы Российская Федерация немедленно прекратила всю военную деятельность в Украине, безоговорочно вывела все военные и военизированные формирования и военную технику со всей международно признанной территории Украины и полностью уважала территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в ее международно признанных границах.

Саму заявку Украины Европарламент также принял сегодня и сразу же начал специальную процедуру вступления.

Президент Владимир Зеленский, выступая 1 марта в Европарламенте по видеосвязи, заявил, что Украина сейчас объединила страны Евросоюза ценой жизни тысяч своих граждан.

По его словам, Украина заплатила слишком высокую цену – тысячи погибших людей, две революции, одна война и пять дней полномасштабного вторжения РФ, поэтому Европа сейчас должна поддержать евроинтеграционный выбор Киева.

На выступление Зеленского члены Европарламента отреагировали аплодисментами стоя.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Pexels

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