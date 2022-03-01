Украина сейчас объединила страны Европейского Союза ценой жизни тысяч своих граждан.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Европарламенте по видеосвязи.

Он напомнил, что граждане Украины сейчас защищают ценой своей жизни ценности и свободу. И для кого-то сегодняшний день будет последним.

– Я рад, что мы объединили сегодня всех вас, страны Евросоюза. Но я не знал, что такой ценой. И это трагедия для меня, для каждого украинца, трагедия для нашего государства – такая высокая цена. Очень высокая цена. Тысячи погибших людей, две революции, одна война и пять дней полномасштабного вторжения РФ, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент добавил, что Украина сейчас отдает за свободу, ценности и права своих лучших людей.

– Я не читаю с бумажек, потому что бумажки в жизни моего государства закончились. Все это реальность. Все эти погибшие люди, все это настоящая жизнь. И я считаю, что мы отдаем сегодня за ценности, за права, за свободу, просто за желание быть равными, мы отдаем наших лучших людей, — заявил глава государства, обращаясь к европарламентариям.

Он добавил, что сейчас Европа должна поддержать евроинтеграционный выбор Украины, который наше государство уже давно задекларировало.

– Мы очень часто любим говорить, что мы победим всех. Я очень рад, что вы сейчас об этом не только говорите, но видите. Есть такое выражение: украинский выбор Европы. То, к чему мы стремились, к чему шли и идем. Я бы очень хотел, чтобы сегодня звучал от вас выбор Европой уже Украины, — заявил Зеленский.

Президент также сообщил членам Европарламента, что имеет на выступление всего несколько минут из-за постоянных обстрелов войск РФ и ракетных ударов.

Следует отметить, что члены Европарламента отреагировали на выступление Владимира Зеленского стоя и аплодисментами.