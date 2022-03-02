ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
ПУТИН ИДИ НА ХУЙ
Факты / Украина / Политика

Более 100 компаний-гигантов прекратили работу в РФ – Кулеба

Валентина Летяк редактор ленты
Дмитро Кулеба

Сотрудничать в торговле и бизнесе с Россией на фоне войны в Украине стало аморальным, поэтому более 100 компаний-гигантов уже полностью или частично прекратили работу в РФ, или же планируют это сделать.

Об этом сообщил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

– Российская экономика сопротивляется, но мы не останавливаемся. Сегодня я говорил с нашими партнерами в ЕС, буду говорить с США о том, какие еще санкции мы ожидаем и какие нужно ввести, чтобы спасти мир от агрессивного президентства Путина. Эта работа не остановится. Будем давить до тех пор, пока не победим, пока не прекратим войну, пока не освободим Украину, – отметил глава МИД.

По его словам, Европа превратилась буквально в наш тыл обеспечения.

– Несколько часов назад премьер-министр Испании принял решение о помощи Украине, 38 стран закрыли воздушное пространство для российских самолетов. Российский самолет теперь идет туда же, куда и российский корабль, – сказал Кулеба.

Евросоюз 2 марта отключил от международной межбанковской системы SWIFT семь российских банков: ВТБ, ВЭБ, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Россия, Открытие, Новикомбанк.

В течение 10 дней они должны остановить свои операции в пределах этой системы.

SWIFT – это международная система, которая позволяет банкам в разных странах быстро обмениваться информацией и проводить платежи.

Фото: УНИАН

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка