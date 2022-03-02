Более 100 компаний-гигантов прекратили работу в РФ – Кулеба

Сотрудничать в торговле и бизнесе с Россией на фоне войны в Украине стало аморальным, поэтому более 100 компаний-гигантов уже полностью или частично прекратили работу в РФ, или же планируют это сделать.
Об этом сообщил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
– Российская экономика сопротивляется, но мы не останавливаемся. Сегодня я говорил с нашими партнерами в ЕС, буду говорить с США о том, какие еще санкции мы ожидаем и какие нужно ввести, чтобы спасти мир от агрессивного президентства Путина. Эта работа не остановится. Будем давить до тех пор, пока не победим, пока не прекратим войну, пока не освободим Украину, – отметил глава МИД.
По его словам, Европа превратилась буквально в наш тыл обеспечения.
– Несколько часов назад премьер-министр Испании принял решение о помощи Украине, 38 стран закрыли воздушное пространство для российских самолетов. Российский самолет теперь идет туда же, куда и российский корабль, – сказал Кулеба.
Евросоюз 2 марта отключил от международной межбанковской системы SWIFT семь российских банков: ВТБ, ВЭБ, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Россия, Открытие, Новикомбанк.
В течение 10 дней они должны остановить свои операции в пределах этой системы.
SWIFT – это международная система, которая позволяет банкам в разных странах быстро обмениваться информацией и проводить платежи.