Более 100 компаний-гигантов прекратили работу в РФ – Кулеба

Сотрудничать в торговле и бизнесе с Россией на фоне войны в Украине стало аморальным, поэтому более 100 компаний-гигантов уже полностью или частично прекратили работу в РФ, или же планируют это сделать.

Об этом сообщил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

– Российская экономика сопротивляется, но мы не останавливаемся. Сегодня я говорил с нашими партнерами в ЕС, буду говорить с США о том, какие еще санкции мы ожидаем и какие нужно ввести, чтобы спасти мир от агрессивного президентства Путина. Эта работа не остановится. Будем давить до тех пор, пока не победим, пока не прекратим войну, пока не освободим Украину, – отметил глава МИД.

По его словам, Европа превратилась буквально в наш тыл обеспечения.

– Несколько часов назад премьер-министр Испании принял решение о помощи Украине, 38 стран закрыли воздушное пространство для российских самолетов. Российский самолет теперь идет туда же, куда и российский корабль, – сказал Кулеба.

Евросоюз 2 марта отключил от международной межбанковской системы SWIFT семь российских банков: ВТБ, ВЭБ, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Россия, Открытие, Новикомбанк.

В течение 10 дней они должны остановить свои операции в пределах этой системы.

SWIFT – это международная система, которая позволяет банкам в разных странах быстро обмениваться информацией и проводить платежи.