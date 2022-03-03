МАГАТЭ приняло резолюцию, осуждающую агрессию РФ против Украины – Кулеба

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осудил агрессию РФ против Украины, приняв соответствующую резолюцию.

– МАГАТЭ также требует от России немедленно прекратить все противоправные действия, угрожающие ядерным объектам Украины. Мир объединен против действий России, которые представляют угрозу Украине и всей Европе, – написал в соцсети глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Украина 3 марта обратилась к МАГАТЭ с требованием, чтобы НАТО немедленно закрыло небо над страной, поскольку авиаудары РФ угрожают ядерным объектам.