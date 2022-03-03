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Факты / Украина / Политика

МАГАТЭ приняло резолюцию, осуждающую агрессию РФ против Украины – Кулеба

Валентина Летяк редактор ленты
Дмитро Кулеба

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осудил агрессию РФ против Украины, приняв соответствующую резолюцию.

– МАГАТЭ также требует от России немедленно прекратить все противоправные действия, угрожающие ядерным объектам Украины. Мир объединен против действий России, которые представляют угрозу Украине и всей Европе, – написал в соцсети глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Твіт Кулеби

Украина 3 марта обратилась к МАГАТЭ с требованием, чтобы НАТО немедленно закрыло небо над страной, поскольку авиаудары РФ угрожают ядерным объектам.

Фото: УНИАН

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