МАГАТЕ ухвалило резолюцію, яка засуджує агресію РФ проти України – Кулеба

Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) засудила агресію РФ проти України, ухваливши відповідну резолюцію.

– МАГАТЕ також вимагає від Росії негайно припинити всі протиправні дії, які загрожують ядерним об’єктам України. Світ об’єднаний проти дій Росії, які несуть загрозу Україні та всій Європі, – написав у соцмережі глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Україна 3 березня звернулася також до МАГАТЕ з вимогою, щоб НАТО негайно закрило небо над країною, оскільки авіаудари РФ загрожують ядерним об’єктам.

Чорнобильська АЕС та зона відчуження досі перебуває під контролем військ РФ.

Наразі найбільш загрозлива ситуація склалася в районі розміщення Запорізької АЕС – найбільшої атомної електростанції в Європі. Російські військові відверто тероризують працівників станції та мешканців її міста-супутника Енергодар.