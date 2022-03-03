ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Україна / Політика

МАГАТЕ ухвалило резолюцію, яка засуджує агресію РФ проти України – Кулеба

Валентина Летяк редакторка стрічки
Дмитро Кулеба

Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) засудила агресію РФ проти України, ухваливши відповідну резолюцію.

– МАГАТЕ також вимагає від Росії негайно припинити всі протиправні дії, які загрожують ядерним об’єктам України. Світ об’єднаний проти дій Росії, які несуть загрозу Україні та всій Європі, – написав у соцмережі глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Твіт Кулеби

Україна 3 березня звернулася також до МАГАТЕ з вимогою, щоб НАТО негайно закрило небо над країною, оскільки авіаудари РФ загрожують ядерним об’єктам.

Чорнобильська АЕС та зона відчуження досі перебуває під контролем військ РФ.

Наразі найбільш загрозлива ситуація склалася в районі розміщення Запорізької АЕС – найбільшої атомної електростанції в Європі. Російські військові відверто тероризують працівників станції та мешканців її міста-супутника Енергодар.

Фото: УНІАН

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка