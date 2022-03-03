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Факты / Украина / Политика

Мир опоздал с поддержкой Украины — Зеленский

Юля Захарченко редактор ленты
Мир опоздал с поддержкой Украины — Зеленский

Президент Владимир Зеленский в интервью иностранным СМИ заявил, что весь мир опоздал с помощью Украине. Государству нужна была поддержка раньше, когда Украина говорила об агрессивных намерениях России все время.

Американский журналист спросил Зеленского, не опоздал ли президент США Джо Байден с поддержкой Украины на фоне масштабного нападения России.

– Вопрос не только в Байдене, а в нерешительности всего мира. Я говорю откровенно, что мир сильнее военных Путина. Очень хочу, чтобы решение о дипломатии, Европе, НАТО, Украине и независимости, ядерном оружии не зависело бы только от этой команды. Есть решения, которые должны принимать дипломаты, — убежден Зеленский.

Военные обязаны защищать мирных жителей от врага. Мир задержался с помощью Украине, об этом утверждают граждане разных стран.

– Военные не должны наступать, весь мир опоздал с помощью Украине. Пусть они простят меня. Им об этом сказал народ, но не мой. Вы видите, что на всех площадях мира происходит. Люди выходят и поддерживают. Весь мир должен знать, что мир опоздал с этой политикой, – сказал Зеленский.

Глава государства прокомментировал один из недавних разговоров с президентом США Джо Байденом. Президент Украины отметил, что контакт с Байденом был положительным.

– У нас был хороший контакт. Могу сказать правду: жаль, что такой разговор случился после начала войны, а не до нее. Теперь мы можем говорить чаще, – убежден президент.

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Фото: Офис президента

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