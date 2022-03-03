Світ запізнився з підтримкою України – Зеленський

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю іноземним ЗМІ заявив, що весь світ запізнився з допомогою Україні. Державі потрібна була підтримка раніше, коли Україна говорила про агресивні наміри Росії весь час.

Американський журналіст запитав у Зеленського, чи не запізнився президент США Джо Байден з підтримкою України на тлі масштабного нападу Росії.

– Питання не лише у Байдені, а в нерішучості всього світу. Я говорю відверто, що світ сильніший за військових Путіна. Дуже хочу, щоб рішення щодо дипломатії, Європи, НАТО, України та незалежності, ядерної зброї не залежало б тільки від цієї команди. Є рішення, які мають ухвалювати дипломати, – переконаний Зеленський.

Військові повинні захищати мирних жителів від ворога. Світ затримався з допомогою Україні, про це стверджують громадяни різних країн.

– Військові не повинні наступати, весь світ спізнився з допомогою Україні. Нехай вони пробачать мені. Їм про це сказав народ, проте не мій. Ви бачите, що на всіх площах світу відбувається. Люди виходять та підтримують. Весь світ повинен знати, що світ запізнився з цією політикою, – сказав Зеленський.

Глава держави прокоментував одну з нещодавніх розмов з президентом США Джо Байденом. Президент України зазначив, що контакт з Байденом був позитивним.