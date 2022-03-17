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Факты / Украина / Политика

Если РФ не выполняет решение суда ООН, то должна отказаться от права вето в Совбезе — МИД

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
МЗС України

В МИД Украины прокомментировали заявление представителя президента РФ Дмитрия Пескова, что Россия не собирается выполнять первое решение Международного суда ООН по войне в Украине.

— Россия хочет усидеть на двух стульях одновременно. С одной стороны, не выполнять обязательный приказ Международного суда ООН, а с другой – продолжать пользоваться привилегиями международного права.

Но международным правом нельзя вилять как собака хвостом. Отказываясь выполнять решение Международного суда, Россия должна тогда отказаться от всех прав по Уставу ООН, прежде всего, права вето в Совбезе, а также иммунитетов, — отметил спикер МИД Олег Николенко.

Он напомнил, что Международный суд ООН отдал приказ России немедленно прекратить все военные операции, которые она начала на территории Украины 24 февраля.

— Приказ суда носит обязывающий характер и, в соответствии с нормами международного права, создает юридические обязательства для Российской Федерации.

Утверждения российской стороны об отсутствии у суда юрисдикции рассматривать иск Украины, а соответственно и его выполнять, ничтожны. Во время слушаний суд отверг возражения России и подтвердил полномочия вынести свой приказ, — добавил он.

Николенко подчеркнул, что, несмотря на “старание свободно интерпретировать решение Международного суда ООН, России не удастся избежать ответственности за ее преступления против украинского народа”.

16 марта Международный суд ООН в Гааге вынес приговор РФ из-за войны войны в Украине, которую она начала 24 февраля 2022 года. Суд обязал Россию остановить военные действия в Украине. Приговор огласила главный судья Международного суда ООН Джоан Донохью.

Секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не будет принимать это решение во внимание из-за отсутствия “согласия сторон”.

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Фото: Depositphotos

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